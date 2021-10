Russia: Banca centrale alza il tasso d'interesse di riferimento al 7,50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia ha innalzato il tasso di interesse di riferimento di 75 punti base, portandolo al 7,50 per cento su base annua. La misura è stata assunta nel contesto della crescita dell'inflazione al di sopra delle previsioni che, secondo le nuove stime della Banca di Russia, dovrebbe attestarsi tra il 7,4 ed il 7,9 per cento alla fine del 2021. Le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo restano invariate al 4-4,5 per cento nel 2021 e al 2-3 per cento nel 2022-2024. (Rum)