Milano: Camera commercio, mercato immobiliare dinamico, in città prezzo medio da 5978 al metro quadro

- Appartamenti nuovi e nuove costruzioni, il mercato si manifesta dinamico a Milano nel 2021, con gli operatori che segnalano una domanda sempre maggiormente selettiva e attenta alla qualità, in uno scenario di mercato più interessante per i nuovi complessi immobiliari. È quanto emerge dalla "Rilevazione dei prezzi degli immobili sulla piazza di Milano e Provincia", realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Fimaa Milano, Lodi, Monza Brianza, Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza, Fiaip Lombardia, Anama Milano, Isivi Milano, Ordine dei geometri della Provincia di Milano e altre associazioni di categoria e ordini professionali del settore. Comprare una casa nuova costa in città in media 5.798 euro al mq, con una variazione positiva di +1,54 per cento in un anno. La media in centro è di 10.141 euro al mq rispetto a 10.228 euro al mq del 2020, segnando una leggera flessione -0,85 per cento. Nella zona Nord, i prezzi passano da 4.335 euro al mq a 4.464 euro al metro quadro, +2,976 per cento. Nel quadrante est la variazione più significativa con quotazioni che crescono a +3,07 per cento. Nella zona Ovest si passa da 5.177 euro al metro quadro a 5.307 euro al metro quadro, +2,51 per cento. In crescita anche la zona Sud, da 4.104 euro al metro quadro a 4.229 euro al metro quadro, con un incremento dei prezzi pari a +3,04 per cento. "Per questa edizione - spiega Beatrice Zanolini, Consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – abbiamo voluto concentrare l'attenzione sul territorio e sul suo valore. Il contesto, nella scelta di un immobile, è oggi prioritario nell'ottica di una sempre migliore qualità della vita, della vivibilità anche degli spazi esterni, della fruibilità dei servizi. La trasformazione in atto a Milano, come in molti Comuni della Città metropolitana, e le tipologie di utilizzatori sempre più differenziate ed esigenti dimostrano come l'identità di un territorio si debba sempre misurare anche dalle relazioni tra chi lo vive, sia nel residenziale che nel commerciale. Serve ripensare il rapporto tra centro e periferia: il nuovo ruolo delle Città metropolitane è anche quello di riposizionare il centro rispetto a tutto il territorio, intervenendo con una riqualificazione coordinata e allargata, proiettata sempre in avanti. Le periferie diventano quartieri, nel contesto urbano si sviluppano veri e propri borghi, dando vita a nuove soggettività territoriali”. (segue) (Com)