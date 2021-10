Milano: Camera commercio, mercato immobiliare dinamico, in città prezzo medio da 5978 al metro quadro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nell'ambito del quadro generale, va sottolineato che "la resilienza di Milano non si è fatta attendere – afferma Andrea Marietti, Vicepresidente Commissione Prezzi immobili della Camera di commercio. Se nel 2020 il leggero calo delle transazioni era stato compensato da una contenuta crescita dei prezzi, constatiamo oggi che il desiderio dei milanesi di case moderne, efficienti e salubri ha fatto decollare il mercato con numeri importanti, sia per quantità sia per valori. Si consolida la riqualificazione delle periferie e anche la crescita della provincia, che finalmente trae vantaggio dall'energia della città. Anche il mercato della locazione sta riassorbendo lo sfitto ed i canoni stanno ritornando vicini a quelli pre-pandemia”. Ed è proprio il valore del territorio a trainare la ripresa, evidenzia Vincenzo Albanese, presidente di Fimaa Milano Lodi Monza Brianza: "In città il numero delle compravendite nel primo semestre 2021 ha ripreso a crescere raggiungendo, con le 13 mila transazioni, lo straordinario risultato del 2019. Gli aspetti quantitativi non sono gli unici a descrivere le dinamiche di un mercato in profonda trasformazione; tutt'oggi l'abitare, o meglio l'esperienza abitativa, è definito da tre aspetti complementari: l'appartamento, l'edificio e in particolare il contesto urbano. Quest'ultimo è percepito dai clienti come essenziale nella scelta della propria abitazione, complici le sempre più numerose attività di valorizzazione dei quartieri che hanno permesso di apprezzarne le diverse identità e potenzialità. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti progettuali, il prodotto di nuova costruzione si conferma come il più adeguato a interpretare le esigenze dell'abitare contemporaneo i cui ingredienti sono certamente: spazi confortevoli e flessibili, edifici sostenibili e di qualità, servizi a supporto dell'abitare, presenza di elementi naturali e comunità inclusive". (segue) (Com)