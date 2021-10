Milano: Camera commercio, mercato immobiliare dinamico, in città prezzo medio da 5978 al metro quadro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le zone che crescono di più in città, al primo posto i quartieri Pacini -Ponzio che segnano un incremento del 10,90 per cento con quotazioni a 4.325 euro al metro quadro; bene anche Ripamonti e Vigentino con incrementi del 7,86 per cento a quota 3.775 euro al metro quadro; Gallaratese e Trenno valgono 2.950 euro al metro quadro con aumento del 7,27 per cento; oltre al 6 per cento le crescite anche per Axum, San Carlo, Gioia, Baiamonti, Lagosta, stazione Garibaldi. "I valori immobiliari hanno retto le conseguenze negative della pandemia – afferma Gabriele Bisio, Vicepresidente Assimpredil Ance Edilizia, Promozione immobiliare e territorio. In particolare, a Milano il mercato residenziale relativamente ai prodotti di qualità e di nuova costruzione si è rivelato ancora una volta particolarmente dinamico". Secondo Marco Grumetti, Vicepresidente Nazionale Vicario FIiaip : "Il post pandemia ha presentato un mercato del residenziale dell'immobile usato caratterizzato da una forte richiesta e una scarsa offerta e che rappresenta circa l' 80 per cento delle transazioni. Questo ha di conseguenza portato ad un aumento dei valori, che rimangono sempre inferiori al nuovo ma equiparabili dopo la quasi sempre necessaria ristrutturazione. La forte domanda e l'aumento dei prezzi richiesti si riscontra un po' in tutte le zone, anche se in percentuali diverse sia per la costruzione delle nuove linee della metropolitana - che hanno permesso anche a quartieri un po' più disagiati una migliore mobilità – sia per la modifica dell'assetto della città che è passata da zona concentrica a città multicentrica. Infatti, oltre alle tradizionali zone come il centro storico, Brera e Navigli si sono aggiunte, in questi ultimi 20 anni, c.so Como, City life, Isola ed altri si stanno affacciando, come Nolo. La gente tende a rimanere nelle zone in cui abita per abitudine e servizi. Forte è anche la domanda della locazione per studenti e in ripresa quella per uso temporaneo/ turistico. Queste le luci; le ombre sono la cancellazione di buona parte dei piani per la costruzione dei box sotterranei e la scarsità, per non dire mancanza, delle colonnine per la ricarica elettrica che stride con il dichiarato programma di passare a questa forma di mobilità che è ormai orientamento anche dell'industria dell'auto”. (segue) (Com)