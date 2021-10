Milano: Camera commercio, mercato immobiliare dinamico, in città prezzo medio da 5978 al metro quadro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Cologno Monzese a Bollate, da Magenta ad Albairate è in crescita la domanda per gli immobili di qualità, soprattutto nelle zone a maggiore presenza dei servizi, con disponibilità di zone verdi e migliori collegamenti con la città. "Con la pandemia la Città metropolitana di Milano ha registrato un sostanziale cambiamento della domanda, sia per dimensioni sia per la tipologia di immobili ricercati – dichiara Flavio Bassanini, Vice Presidente Fimaa Milano Lodi Monza Brianza – con la richiesta di spazi esterni, siano balconi, terrazze o meglio ancora giardini, o di un maggior numero di stanze e di connessione internet adeguata per necessità di studio o di lavoro. Determinante resta la presenza di trasporti strategici come il passante ferroviario o collegamenti interurbani con le linee della metropolitana milanese. La crescita della domanda porta ad una diminuzione della permanenza delle offerte sul mercato, soprattutto se gli immobili sono performanti e di qualità, ma non ha ancora prodotto, al momento, un aumento dei prezzi. Forse tra qualche tempo influirà l'effetto del Superbonus e di tutti gli incentivi che stanno portando sul mercato immobili riqualificati. Al momento, però, richiedere un prezzo maggiore in virtù di benefici futuri è quantomeno prematuro e in molti casi vale ancora la trattativa per l'ottenimento di uno sconto". (Com)