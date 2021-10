Speciale difesa: Kosovo offre ad Usa di costruire base militare permanente sul suo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo kosovaro ha offerto agli Stati Uniti di costruire una base militare permanente in Kosovo. La proposta è stata avanza dal ministro della Difesa kosovaro, Armend Mehaj, nel suo incontro al Pentagono con il sottosegretario alla Difesa statunitense, Colin Kahl. Mehaj ha affermato che la creazione di tale base "contribuirebbe alla pace e alla stabilità regionali nei Balcani". Secondo quanto riferito in un comunicato diffuso dal ministero della Difesa del Kosovo, Kahl ha riconfermato il sostegno degli Stati Uniti a Pristina nel suo processo di integrazione euro-atlantica, "sottolineando che la visione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per l'integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue rimane nell'agenda prioritaria". Kahl ha infine promesso il sostegno continuo degli Stati Uniti alle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf). Mehaj ha inoltre dichiarato sui suoi profili sociale di essere stato rassicurato dalla controparte sul sostegno degli Usa al cammino del Paese verso l'integrazione nell'Unione europea e nella Nato, sottolineando che per "il presidente Joe Biden, la visione dell'integrazione deli Balcani occidentali nell'Ue rimane una priorità" nell'agenda degli Stati Uniti. (Alt)