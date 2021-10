Speciale difesa: Kosovo, dopo 8 anni l’Italia cede il comando della missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di divisione dell’Esercito Franco Federici ha ceduto il comando della missione Nato Kfor in Kosovo al parigrado ungherese Ferenc Kajari, dopo 8 anni consecutivi di comando italiano. Lo riferisce un comunicato stampa. La cerimonia di cambio si è svolta alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, accompagnato dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli. L’'evento è stato presieduto dal comandante dell’Allied Joint Force Command di Napoli, ammiraglio Robert P. Burke, nonché di numerose autorità civili, militari, religiose e diplomatiche, nel rispetto delle norme e dei protocolli previsti dalla Nato per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Kfor, è la missione più longeva della Nato e attualmente anche la più corposa in termini di forze dispiegate sul terreno (attualmente circa 3700) che fonda la sua legittimità sui compiti assegnati dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu 1244 (12 giugno 1999) e sul Military Technical Agreement siglato con la Serbia (9 giugno 1999). Dei 3.700 militari impiegati in KFOR, circa 620 sono italiani con una rappresentanza di personale appartenente a tutte e quattro le Forze armate. Questo rende attualmente il nostro paese il primo contributore della Kfor. (Com)