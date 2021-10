Speciale difesa: Kosovo, Guerini al cambio di comando della missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la mia presenza qui il governo italiano intende testimoniare l’immutato impegno nazionale per un Kosovo prospero e sicuro, in un area di pace e in un contesto regionale sempre più integrato con l’Europa e la Nato. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini appena giunto a Pristina, in Kosovo, dove ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento al comando della Kfor tra il generale di divisione Franco Federici, comandante uscente, ed il maggior generale Ferenc Kajári, comandante subentrante. Lo riferisce un comunicato stampa. La cerimonia è stata presieduta dall’ammiraglio Robert Burke, comandante del JFC di Napoli. Presente, tra le autorità militari, anche il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli. “Nel 2022 – ha continuato il ministro - saremo nuovamente alla guida della missione Nato, che continuerà ad essere tra i nostri principali impegni per la sicurezza internazionale ed in particolare per quella dei Balcani occidentali, area di fondamentale interesse per l’Italia”. (Com)