Albania-Kosovo: a Tirana incontro tra ministre Esteri Xhacka e Gervalla-Schwarz

- La ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla-Schwarz si è recata oggi in visita in Albania, dove ha avuto un incontro con l'omologa di Tirana Olta Xhacka. L'adesione del Kosovo alle iniziative di cooperazione regionale, secondo la ministra degli Esteri albanese, "è una priorità". "Il futuro del Kosovo è strettamente legato a quello dell'Albania", ha osservato Xhacka parlando delle prospettive di integrazione europea dei due Paesi. Secondo la ministra kosovara Gervalla-Schwarz, l'Albania dovrebbe formare con gli altri Paesi balcanici "un'alleanza contro la Serbia", in quanto "come in tutte le grandi famiglie dovremmo parlare di coloro che stanno disturbando".(Alt)