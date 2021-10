Serbia: ministro della Salute Locar fa visita a ferito negli scontri nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Serbia, Zlatibor Loncar, ha fatto oggi visita a Srecko Sofronijevic, l'uomo che è stato ferito gravemente nel corso degli scontri scoppiati la settimana scorsa nel nord del Kosovo. Sofronijevic è stato trasferito al Centro clinico della Serbia a Belgrado per ulteriori cure dopo l'intervento chirurgico d'urgenza a cui è stato sottoposto a Mitrovica. "Siamo soddisfatti del decorso postoperatorio, nonostante le ferite molto gravi. Srecko vorrebbe raggiungere la sua famiglia in Kosovo il prima possibile, ma deve aspettare per essere sicuro di essersi ripreso a sufficienza dalle ferite", ha detto il ministro Loncar. (segue) (Seb)