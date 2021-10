Serbia: fonti stampa, Commissione Ue raccomanda l'apertura di due capitoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ribadisce che i negoziati di adesione della Serbia continueranno a dipendere principalmente dalla velocità delle riforme nel campo dello Stato di diritto e dalla normalizzazione dei rapporti con Pristina. In tale contesto si esorta la Serbia a compiere ulteriori progressi nell'attuazione di tutti gli accordi raggiunti finora con Pristina e a contribuire al raggiungimento di un accordo globale e vincolante sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo. "Questo accordo è urgente e cruciale per la Serbia e il Kosovo, per progredire nel loro cammino verso l'Ue", afferma il rapporto della Commissione. Il documento aggiunge che la Serbia è rimasta impegnata nei rapporti bilaterali con gli altri Paesi della regione, ma anche che "i rapporti con il Montenegro sono stati segnati da tensioni". (segue) (Seb)