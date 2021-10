Speciale difesa: Serbia, ministro della Salute Locar fa visita a ferito negli scontri nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 13 ottobre il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato di essersi recato a Raska, nel sud della Serbia, per ascoltare i rappresentanti della Lista serba sugli incidenti avvenuti in quella giornata. Il presidente della Lista serba Goran Rakic ha detto che "se succederà qualcosa del genere la prossima volta, ci sarà una resistenza generale del popolo serbo". All'incontro a Raska erano presenti anche il ministro serbo dell'Interno e quello della Difesa, rispettivamente Aleksandar Vulin e Nebojsa Stefanovic. Alla riunione ha partecipato infine il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Petar Petkovic. (Seb)