Kosovo: il premier Kurti condanna l'attacco all'Ad del complesso minerario di Trepca

- Nessun individuo o gruppo potrà essere più potente dello Stato: lo ha detto il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, visitando il complesso minerario di Trepca dopo che questa mattina alcuni dipendenti hanno assalito l'amministratore delegato ad interim, Enis Abdurrahmani, e il direttore dell'amministrazione, Besim Haxhiu. Il premier Kurti ha definito "deplorevole" quanto avvenuto oggi a Trepca. "Condanniamo con forza questo attacco che è diretto contro Trepca e non serve al bene del Kosovo. Ho assicurato come primo ministro che non ci saranno individui o gruppi più potenti dello Stato. Coloro che vogliono essere più potenti saranno in contrasto alla legge ed alla costituzionalità. Noi siamo la buona governance", ha affermato Kurti rinnovando il sostegno all'Ad ad interim del complesso minerario del Kosovo settentrionale.(Alt)