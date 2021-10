Kosovo: leader Ldk Abdixhiku, rivalutazione giudici solo con sostegno Ue e Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fallimento nel condurre un processo di rivalutazione non contribuirebbe agli sforzi della Repubblica nel garantire l'attuazione delle leggi ed il suo futuro europeo. Il Kosovo ha bisogno di questo processo", ha dichiarato la presidente kosovara facendo notare che da anni l'Ue denuncia "un sistema giudiziario debole" in Kosovo e proprio per questo la riforma dovrebbe proseguire. Anche la ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, ha commentato il rapporto della Commissione Ue che evidenzia la mancanza di trasparenza nel processo di rivalutazione dei giudici. "Gli attuali meccanismi non funzionano in maniera appropriata", ha ammesso Haxhiu secondo cui questi "devono essere rafforzati, dopo una rivalutazione dei giudici e dei procuratori da un meccanismo esterno. (Alt)