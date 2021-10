Istat: con pandemia crollano ingressi extracomunitari in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’anno della pandemia crollano gli ingressi di cittadini non comunitari. Nel 2020 sono stati rilasciati in Italia circa 106.500 nuovi permessi di soggiorno a cittadini non comunitari, il numero più basso degli ultimi 10 anni. In calo soprattutto i nuovi permessi concessi per studio (-58,1 per centorispetto all’anno precedente) e i permessi per asilo (-51 per cento). I cittadini non comunitari regolarmente presenti calano del 7%, da 3.615.826 a 3.373.876 (dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021), anche in conseguenza del crescente numero di persone che acquisiscono la cittadinanza italiana. Al 1° gennaio 2020 risiedono in Italia oltre 1 milione 250 mila persone nate con cittadinanza di un paese non comunitario che hanno acquisito quella italiana". Lo ha riferito l'Istat nel report sulla presenza in Italia di cittadini extracomunitari.(Ren)