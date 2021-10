Milano: Sala, apprezzo lettera Valcepina, ma vedremo il comportamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apprezzo, dopodichè vedremo il comportamento. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la lettera che la consigliera di Fratelli d'Italia, Chiara Valcepina ha diffuso ieri in occasione del primo consiglio comunale. "Credo che vada data a una persona che è stata eletta democraticamente la possibilità di dimostrare che veramente non è come appare in quel video - ha proseguito Sala parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione del murale dedicato alla travel blogger Francesca Barbieri 'Fraintesa' a Milano - perché se così fosse è chiaro che ribadirei di trovarmi a disagio nel vederla in consiglio comunale". "Le parole della lettera lasciano presagire una presa di responsabilità - ha concluso il sindaco - e la volontà di dimostrare ai milanesi con i fatti che non è quella che appare da quel video". (Rem)