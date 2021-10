Romania: leader Psd, stiamo attraversando momento difficile e incontreremo premier designato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito socialdemocratico (Psd) avranno una discussione con il primo ministro designato, Nicolae Ciuca. Lo ha detto il presidente del Psd, Marcel Ciolacu, in una dichiarazione dopo una riunione della dirigenza del partito. "Abbiamo deciso di incontrare il primo ministro designato. È normale vederlo, è un momento difficile quello che sta attraversando la Romania", ha affermato, aggiungendo che l'incontro si svolgerà presso la sede del Psd, ma che non ha ancora avuto alcuna discussione con Ciuca. Ieri, il presidente Klaus Iohannis ha incaricato Ciuca, ministro ad interim della Difesa, della formazione di un nuovo governo, dopo che l'esecutivo proposto da Dacian Ciolos è stato respinto dal Parlamento. Il capo dello Stato ha avuto consultazioni a Palazzo Cotroceni con le forze parlamentari per nominare un nuovo candidato alla carica di primo ministro. (Seb)