Istat: dato più basso permessi soggiorno rilasciati da 10 anni (2)

- Ma non è tutto: "Nel generale calo degli ingressi, alcuni paesi di cittadinanza hanno fatto registrare decrementi particolarmente evidenti: è il caso di Stati Uniti (-51,0 per cento), Cina (-46,8 per cento) e Ucraina (-46,4 per cento). Per Nigeria (-24,9 per cento) e Pakistan (-29,3 per cento) le riduzioni dei flussi sono state invece più contenute. La diminuzione relativa maggiore ha interessato i permessi per studio, scesi del 58,1 per cento rispetto all’anno precedente. Nel 2020 sono stati rilasciati 8.552 documenti per studio, l’8 per cento del totale dei permessi contro i 20.409 del 2019 (l’11 per cento del totale). Il decremento era largamente atteso, vista la politica di chiusura attuata da molti paesi per contrastare la pandemia, ad esempio gli Stati Uniti che, tradizionalmente, alimentano un rilevante flusso di studenti verso il nostro Paese. I nuovi permessi per studio concessi agli statunitensi sono stati meno di 200 contro gli oltre 2.000 del 2019, con un calo superiore al 90 per cento". E infine: "In controtendenza sono cresciuti i nuovi permessi per studio concessi a cittadini pakistani (+14,6 per cento). Nel 2020 quasi il 28 per cento di tutti i permessi concessi per studio sono stati rilasciati a cittadini cinesi, che detengono il primato dei nuovi rilasci per questa motivazione, nonostante il calo degli ingressi". (Ren)