Istat: permessi per asilo e protezione internazionale calano del 51 per cento

- "I permessi per asilo sono diminuiti del 51,1 per cento rispetto all’anno precedente. In totale nel 2020 si sono registrati 13.467 nuovi permessi per richiesta di asilo e protezione internazionale (12,6 per cento del totale dei nuovi permessi rilasciati). La diminuzione ha riguardato tutti i paesi non comunitari di principale provenienza, ma il calo relativo più evidente (superiore all’80 per cento rispetto al 2019) ha interessato i cittadini indiani e ucraini. Anche i permessi per famiglia, principale motivazione di ingresso nel nostro paese, sono calati del 38,3 per cento sull’anno precedente e coprono ormai quasi il 59 per cento dei nuovi permessi rilasciati". Lo ha riferito l'Istat nel report sulle presenze in Italia dei cittadini extracomunitari. (segue) (Ren)