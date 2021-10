Milano:Sala, intervento di Bernardo equilibrato, spazio di collaborazione ci sarà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo consiglio comunale che si è tenuto ieri sera "è andato come nelle attese, come è normale che ci si aspetti. Il primo consiglio è sempre un po' così, non è che possiamo aspettarci che l'opposizione ci butti le braccia al collo, considero significativa l'astensione di Forza Italia" e non il voto contro. Considero significativi alcuni interventi come quello di Luca Bernardo, molto equilibrato". Lo ha detto il sindaco di milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a magine dll'inaugurazione dl murale dedicato alla travel blogger Francesca Barbieri, "Fraintesa". "Io insisto - ha proseguito - spazio per collaborazione ci sarà, dipende da entrambi i lati e dalla nostra capacità di voler coinvolgere e dall'idea che può maturare nell'opposizione che questo è il momento di fare le cose". "D'altro canto - ha concluso - se fossi un rappresentante dell'opposizione mi porrei questo dubbio, in questo momento la provocazione e la protesta fine a sé stessa non funziona: se l'opposizione dovesse continuare a reiterare i comportamenti che li ha portati alla sconfitta, non sarebbe nel suo interesse. È il momento di collaborare quindi io sento il dovere di trovare vie di collaborazione". (Rem)