Spagna: Podemos convoca tavolo urgente con Psoe per tensioni su riforma lavoro

- Unidas Podemos (Up) ha chiesto una riunione urgente al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) per garantire il rispetto dell'accordo di governo sulla riforma del lavoro. La crisi è stata causata da quella che Up considera una "interferenza" dalla vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, nelle "competenze" della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, nella negoziazione della riforma che è attualmente in corso con le parti sociali e che rappresenta una questione chiave per il partner di minoranza. L'annuncio arriva poco più di due settimane dopo che il Psoe e Up hanno raggiunto un accordo per l'approvazione del progetto di bilancio del prossimo anno. L'intesa era stata resa possibile grazie ad un'altra delle priorità di Up: la legge sugli alloggi che dovrebbe essere approvata la prossima settimana del Consiglio dei ministri. (Spm)