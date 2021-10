Romania: presidente Iohannis su governo di minoranza, "lavorare con chi vuole stare con noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha bisogno di un governo che possa risolvere i problemi che sta affrontando: un governo che "deve essere sostenuto in Parlamento da chi vuole stare con noi". Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione a Bruxelles a margine del Consiglio europeo. A Iohannis è stato chiesto se il futuro governo di minoranza ha la possibilità di durare fino al 2024 e di attuare le riforme nel contesto in cui sarà sostenuto dal Psd, partito che ha più volte accusato di bloccare le riforme. "Ora dobbiamo metterci al lavoro. E dobbiamo lavorare con chi vuole stare con noi. Dove cercare maggioranze se non nel Parlamento? Qualcuno deve governare e qualcuno deve sostenere il governo con una maggioranza. Questo è il calcolo politico ed è un calcolo che ho fatto per la Romania e per i rumeni ed è quello che succederà. Se il governo starà in questa composizione per un anno o due o tre, vedremo, ma i problemi, miei cari, devono essere risolti e qualcuno deve governare", ha detto il capo dello Stato. (segue) (Rob)