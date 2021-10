Romania: presidente Iohannis su governo di minoranza, "lavorare con chi vuole stare con noi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iohannis ha affermato che le riforme non sono state portate avanti dalla coalizione a causa delle "crisi". "Dobbiamo vedere le cose come le vedono i rumeni. La crisi politica deve finire. È una crisi creata da alcuni che volevano mostrare quanto siano importanti e sono riusciti a dimostrare solo quanto non sono importanti, per dirla molto francamente. D'altra parte, ora abbiamo incaricato Ciuca di formare un governo in modo che possiamo iniziare, in modo che il governo possa iniziare a risolvere i problemi dei rumeni e i problemi della Romania: la pandemia, la crisi energetica, l'imminente dell'inverno e le riforme", ha aggiunto. "Io mi sono assunto queste riforme dal 2014 e sono ancora determinato a impegnarmi pienamente per avere una riforma ben completata della giustizia - abbiamo assolutamente bisogno di una giustizia indipendente, equa, giusta - abbiamo bisogno di cambiamenti, le leggi della giustizia sono ancora come ai tempi di Liviu Dragnea (ex leader del Partito social democratico). Non possiamo restare così", ha sottolineato il capo dello Stato romeno. "Abbiamo bisogno di una riforma amministrativa. Serve riforma delle pensioni, degli stipendi dei dipendenti pubblici. Tutte queste cose sono rimaste bloccate. La coalizione di governo finora non è riuscita a risolvere questi problemi. È inutile spiegarvi, ora, da Bruxelles, perché non ci sono riusciti, ma l'altro giorno hanno in qualche modo mostrato chi erano i critici, quelli che invece di fare riforme hanno prodotto crisi. Questa è la nostra situazione", ha proseguito Iohannis. (segue) (Rob)