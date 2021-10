Romania: presidente Iohannis su governo di minoranza, "lavorare con chi vuole stare con noi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Usr, da parte sua, non intende sostenere un governo di minoranza che ha l'appoggio del Partito socialdemocratico (Psd). "Dal mio punto di vista, un governo di coalizione formato dal Partito nazional liberale (Pnl), Usr e Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) potrebbe essere formato molto rapidamente, ma la decisione spetta al Pnl", ha detto il presidente di Usr, Dacian Ciolos in una dichiarazione dopo la nomina di Nicolae Ciuca alla carica di primo ministro. "Cercheremo di convincere il Pnl ad andare per la soluzione di un governo di maggioranza, di coalizione. L'Usr non intende sostenere un governo di minoranza che ha già il sostegno del Psd. Abbiamo già elaborato un programma di governo, la Romania ha bisogno di decisioni ferme nel prossimo periodo, di utilizzare denaro europeo, e queste cose devono essere assunte da un governo che vuole modernizzare la Romania. Potremmo avere rapidamente un governo Pnl-Usr-Udmr ma, ripeto, la decisione spetta al Pnl, ed è una decisione che si assumeranno. In queste condizioni, se l'Urs non è al potere, è ovviamente all'opposizione", ha aggiunto Ciolos. (segue) (Rob)