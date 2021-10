Romania: presidente Iohannis su governo di minoranza, "lavorare con chi vuole stare con noi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se l'Usr voterà per il governo Ciuca, il leader della formazione politica ha risposto: "Non sappiamo ancora cosa votare. C'è l'intenzione di formare un governo di minoranza, non sappiamo quale sia la lista, ma non importa come voterà l'Urs, se il Pnl ha già annunciato di avere sostegno in Parlamento. Sembra che ci sia già un accordo tra Pnl e Psd, con cui si trovano a proprio agio tra loro". Ieri, il presidente Klaus Iohannis ha nominato Nicolae Ciuca, ministro ad interim della Difesa, per formare un nuovo governo, dopo che l'esecutivo proposto da Dacian Ciolos non ha ottenuto la fiducia da parte del Parlamento. La decisione del Pnl dopo la nomina di Ciuca sarà la formazione di un governo di minoranza, formato da Pnl e Udmr, escludendo praticamente Usr dal governo. (Rob)