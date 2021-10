Decreto Fisco: Cgil, criticità su misure relative a Cig (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo a chiedere il blocco generalizzato dei licenziamenti - prosegue la segretaria confederale - finché non sarà pronta la riforma degli ammortizzatori sociali. A tal proposito, ci auguriamo che un nuovo sistema universale di ammortizzatori sia adeguatamente rifinanziato nella prossima legge di Bilancio". Per Scacchetti "la crescita occupazionale che registriamo in queste ultime settimane è sicuramente importante, tuttavia è una crescita debole, fondata sul lavoro stagionale, in somministrazione, determinato, basata quindi su un'estrema fragilità dei rapporti di lavoro. La piena e buona occupazione - conclude - dovrebbe essere la principale ossessione del governo, l'obiettivo da raggiungere da subito con la prossima legge di Bilancio e, a seguire, con le politiche sul lavoro del Pnrr". (Com)