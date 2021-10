Istat: continuano flussi migranti sudamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il picco di ingressi per richiesta di asilo che si è avuto durante la crisi dei rifugiati nel Mediterraneo, già a partire dal 2018 è stato registrato un progressivo e sensibile ridimensionamento degli arrivi di persone in cerca di protezione. Anche i permessi per richiesta di asilo hanno risentito dell’emergenza Covid-19 e, nel corso del 2020, si è toccato il numero più basso di nuovi rilasci degli ultimi 10 anni: 13.467 contro gli oltre 48 mila registrati in media ogni anno nell’ultima decade". Lo ha riferito l'Istat nel report sulle presenze in Italia dei cittadini extracomunitari: "Il paese dal quale proviene la maggior parte dei migranti arrivati nel 2020 in cerca di protezione è il Pakistan (3.683 permessi, il 27,3 per cento degli ingressi per questo motivo), seguito, ma a lunga distanza, da Nigeria (1.395 ingressi, il 10,4 per cento del totale) e Bangladesh (1.152, l’8,6 per cento degli entrati per asilo)". (segue) (Ren)