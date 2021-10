Istat: continuano flussi migranti sudamericani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "Continuano, ma più lentamente rispetto al 2019, i flussi in arrivo dall’America Latina (in particolare da El Salvador, Perù, Venezuela e Colombia). Questa è una novità abbastanza recente nel panorama migratorio italiano, caratterizzato in passato dalla prevalenza dei paesi africani e del subcontinente indiano nella graduatoria dei paesi di origine dei migranti per asilo. Soltanto due paesi africani (Nigeria e Somalia) figurano tra i primi 10 per origine dei flussi di persone in cerca di protezione. Per i cittadini somali e afghani si registra, in controtendenza rispetto all’andamento generale, un incremento degli ingressi. Sono piccoli numeri ma, nel caso dell’Afghanistan, si può leggere nell’aumento degli arrivi un primo segnale di fuga dalla situazione politica nel paese degenerata poi nel 2021". (Ren)