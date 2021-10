Istat: più uomini che donne chiedono asilo in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prevalenza maschile nei flussi di arrivi in cerca di protezione internazionale rallenta. Se nel 2016 gli uomini rappresentavano l’88,4 per cento dei migranti per asilo, nel 2020 superano di poco il 76 per cento. La composizione per genere cambia in base ai diversi paesi di origine e per molte cittadinanze (soprattutto cittadini della Georgia, del Venezuela e della Colombia) la componente femminile predomina. Restano invece a netta prevalenza maschile i flussi dal Bangladesh e dal Pakistan". Lo ha riferito l'Istat nel report sui cittadini extracomunitari in Italia: "Aumenta (da poco più del 3 per cento nel 2016 a oltre il 10 per cento nel 2020) la quota di minori in ingresso per motivazioni connesse alla protezione. L’arrivo di ragazzi con meno di 18 anni è molto elevata e supera il 20 per cento del totale dei nuovi ingressi per El Salvador e Perù e addirittura sfiora il 30 per cento per la Nigeria. Risulta invece molto contenuta per Bangladesh (0,9 per cento), Pakistan (2,3 per cento) e Georgia (3,2 per cento). Gli ingressi per asilo prevalgono rispetto alle altre motivazioni per alcuni paesi di cittadinanza (come il Pakistan) mentre per altri (come la Nigeria) si affiancano ai flussi per altre motivazioni".(Ren)