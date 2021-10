Istat: cala il numero di extracomunitari con permesso di soggiorno in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia sono diminuiti di circa il 7 per cento, passando da 3.615.826 al 1° gennaio 2020 a 3.373.876 al 1° gennaio 2021". Lo ha riferito l'Istat nel report sulla presenza dei cittadini extracomunitari in Italia: "Concentrando l’attenzione sulle prime dieci cittadinanze, per tutte si registrano diminuzioni: dal -1,9 per cento dell’Egitto al -8,5 per cento dell’Albania. Per la collettività albanese il calo dei permessi può essere ricollegato anche alle numerose acquisizioni di cittadinanza che portano a una contrazione dei permessi di lungo periodo (come avviene anche per la comunità marocchina), i quali in generale per le altre collettività tendono ad aumentare. L’uscita dal collettivo dei migranti con permessi di soggiorno di lungo periodo è ricollegabile all’acquisizione della cittadinanza italiana: sono infatti i cittadini non comunitari da più lungo tempo sul territorio a diventare cittadini italiani". (segue) (Ren)