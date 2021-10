Istat: cala il numero di extracomunitari con permesso di soggiorno in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "La crescita relativa dei permessi di soggiorno di lungo periodo (che si attestano al 64,4 per cento del totale dei permessi) è in generale piuttosto contenuta. In questo caso resta stabile intorno al 22 per cento la quota di minori, a conferma della rilevante presenza di giovani fra i cittadini non comunitari. È bilanciata la distribuzione tra i sessi: 49,5 donne ogni 100 cittadini non comunitari presenti in Italia, un equilibrio che nasconde in realtà situazioni molto differenziate all’interno delle diverse collettività: le donne sfiorano il 79% del totale nella comunità ucraina ma rappresentano il 29,7 per cento della collettività del Pakistan". E infine: "Considerando le motivazioni dei soli permessi con scadenza (ad esclusione quindi dei soggiornanti di lungo periodo) il 52 per cento dei cittadini non comunitari si trova in Italia per motivi di famiglia, il 27,8 per cento per lavoro e il 13,6 per cento per motivazioni connesse alla protezione internazionale". (Ren)