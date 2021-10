Italia: Sala, mi auguro Draghi continui a giocare ruolo decisivo per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che Draghi non vada tirato per la giacchetta, è una persona molto responsabile e una persona che non deciderà solo con il proprio desiderio o la propria volontà, ma cercherà di interpretare bene il Paese, quindi non mi auguro niente". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione del murale dedicato alla travel blogger Francesca Barbieri, "Fraintesa" rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se prefeirebbe che il presidente del consiglio, Mario Draghi, rimanesse a Palazzo Chigi, visto il dialogo che si è aperto per i fondi del Pnrr. "Mi auguro solo che Draghi continui a giocare un ruolo che si sta rivelando oggettivamente decisivo per il nostro Paese", ha chiosato Sala. (Rem)