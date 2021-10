© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica che tra la notte di lunedì 25 ottobre e martedì 26, la stazione di Basso Lodigiano, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, verrà chiusa, in entrambe le direzioni, per consentire lo svolgimento di lavoro di pavimentazione. Aspi consiglia di entrare alla stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud. (Com)