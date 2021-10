Istat: aumentano richieste per la cittadinanza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la pandemia, tra il 2019 e il 2020 sono aumentate le acquisizioni di cittadinanza. Il lungo iter necessario per la definizione delle richieste (spesso antecedenti l’acquisizione di almeno tre anni) e la digitalizzazione delle procedure hanno evidentemente contrastato gli effetti di calo congiunturale riscontrabile in altri casi". Lo ha riferito l'Istat nel report sulla presenza in Italia dei cittadini extracomunitari: "Nel corso del 2020 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza sono 131.803 (+4 per cento rispetto al 2019); il 90 per cento circa (poco meno di 119mila) erano precedentemente cittadini non comunitari. L’incremento è da imputare totalmente alla crescita dei procedimenti riguardanti uomini (+11,6 per cento) mentre la componente femminile risulta in calo (-3 per cento) anche per il non trascurabile decremento dei procedimenti di acquisizione per matrimonio (-16,5 per cento) che interessa da sempre soprattutto le donne". (segue) (Ren)