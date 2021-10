Istat: aumentano richieste per la cittadinanza italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Scendono anche le acquisizioni per elezione da parte dei nati in Italia al compimento del diciottesimo anno di età (-40,2 per cento) e quelle per ius sanguinis (-30,9 per cento). Nel primo caso si tratta di pratiche lavorate dai comuni interessate da una sospensione dei termini per il rallentamento delle attività degli uffici conseguente alla pandemia. Nel secondo caso la mobilità da un paese all’altro, divenuta più difficile, ha impedito ai discendenti di italiani emigrati di raggiungere l’Italia e richiedere la cittadinanza". E infine: "Al contrario, le acquisizioni per residenza e - conseguentemente - quelle per trasmissione del diritto dai genitori ai minori sono aumentate rispettivamente del 25,7 per cento e del 5,9 per cento rispetto al 2019: nel 2020 quasi l’80 per cento delle acquisizioni è avvenuta per residenza (48,5 per cento) o per trasmissione (30,3 per cento). Spiccano gli originari dell’Albania che hanno fatto registrare il maggior numero assoluto di acquisizioni, seguiti da marocchini, brasiliani, pakistani e dai cittadini del Bangladesh". (Ren)