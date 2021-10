Tunisia: sondaggio, leader Ennahda è il politico di cui la popolazione ha meno fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito islamista moderato Ennahda, Rached Ghannouchi, è il politico di cui i tunisini si fidano meno. È quanto emerso dal sondaggio del mese di settembre condotto dall’istituto Sigma consulting, in collaborazione con il quotidiano tunisino "al Maghrib", che ha poi pubblicato i risultati. Secondo la classifica basata sui risultati del barometro, Ghannouchi è il politico di cui i tunisini si fidano meno, con il 90 per cento dei partecipanti totalmente diffidenti nei confronti del presidente del parlamento attualmente congelato dal capo dello Stato, Kais Saied. Al secondo posto, figura il leader del partito liberale Qalb Tounes (Cuore della Tunisia), Nabil Karoui, con l’85 per cento; mentre il parlamentare del partito islamista Coalizione della dignità, Seif El-Din Makhlouf, si trova al terzo posto con l’81 per cento dei partecipanti al sondaggio convinti della sua inaffidabilità. Infine, l’ex presidente, Moncef Marzouki, si risulta al quarto posto con l’80 per cento.(Tut)