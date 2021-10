Istat: quadruplicate cittadinanze a bengalesi, 200mila "nuovi italiani" di origini albanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le prime dieci collettività per acquisizioni di cittadinanza, si rilevano gli incrementi più alti per gli originari del Bangladesh. per i quali i provvedimenti sono quasi quadruplicati nel 2020, e per egiziani e pakistani, che hanno fatto registrare più del doppio delle pratiche andate a buon fine rispetto al 2019. Calano invece le acquisizioni degli originari della Macedonia del Nord e del Brasile (entrambi più del 30 per cento). Per il Brasile la diminuzione è correlata a quella delle acquisizioni per ius sanguinis". Lo ha riferito l'Istat nel report sulla presenza di cittadini extracomunitari in Italia: "Tra i primi dieci paesi per numero di acquisizioni di cittadinanza, gli originari del Marocco registrano la quota più elevata di acquisizioni per matrimonio (38 per cento): sono soprattutto donne che sposano un “nuovo italiano” della stessa origine. Tra gli originari della Moldova le acquisizioni per residenza sfiorano il 70 per cento del totale. Per l’Egitto, invece, la maggior parte delle acquisizioni (oltre il 54,4 per cento) riguarda minori ai quali i genitori hanno trasmesso il diritto. Tra il 2011 e il 2020 hanno preso la cittadinanza italiana quasi 1 milione e 250mila persone, di cui oltre 400mila minori diventati italiani per trasmissione del diritto dai genitori". (segue) (Ren)