Istat: quadruplicate cittadinanze a bengalesi, 200mila "nuovi italiani" di origini albanesi (2)

- L'Istat ha riferito: "Conseguentemente è cresciuto il numero di cittadini italiani per acquisizione di residenza nel nostro paese. Al 1° gennaio 2020 ci sono oltre 1,5 milioni di nuovi italiani, ossia persone straniere di nascita che hanno acquisito nel tempo la cittadinanza italiana; di questi, quasi un milione e 253mila sono originari di un paese non comunitario". Ma non è tutto: "Ogni 100 stranieri ci sono in media 29 “nuovi cittadini” e per alcune collettività questo rapporto è molto più alto. Ad esempio, ogni 100 stranieri albanesi ci sono circa 50 italiani di origine albanese; per i marocchini lo stesso rapporto è di circa 48 nuovi cittadini ogni 100 stranieri mentre per la collettività cinese sono solo 5 i nuovi cittadini ogni 100 stranieri. Tra le varie motivazioni pesa il fatto che la Cina sia uno dei pochi paesi che non riconoscono la doppia cittadinanza. In generale, è nato in Italia quasi il 25 per cento dei cittadini non comunitari che hanno acquisito la cittadinanza. L’età media dei nuovi cittadini è di circa 37 anni, 10 anni più bassa di quella degli altri italiani ma più alta di circa tre anni rispetto a quella degli stranieri non comunitari residenti in Italia (in media 34 anni)". (segue) (Ren)