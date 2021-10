Istat: quadruplicate cittadinanze a bengalesi, 200mila "nuovi italiani" di origini albanesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "La piramide dell’età dei nuovi italiani si differenzia molto da quella degli stranieri e presenta alcune “sporgenze” caratteristiche. La prima si evidenzia nella classe di età 15-19 anni che, insieme a quelle contigue, registra un numero di “nuovi italiani” più ampio delle classi precedenti e immediatamente successive. Questa situazione è riconducibile alla possibilità di accesso alla cittadinanza per trasmissione del diritto dai genitori ai figli minori e per elezione nel caso dei nati in Italia. L’altra sporgenza peculiare si ha tra le donne nella classe di età 45-49 e per gli uomini in quella 50-54 anni. Dal punto di vista territoriale, i nuovi cittadini sono fortemente concentrati in sei regioni del Centro-nord: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Toscana che da sole ospitano il 73,5 per cento del totale. Solo in Lombardia risiede un quarto (il 25,5 per cento) dei nuovi cittadini". (Ren)