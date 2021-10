Imprese: Unioncamere, 9 aziende delle filiere su 10 hanno investito in responsabilità sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione fra imprese delle filiere italiane spinge la crescita socialmente sostenibile: l'88% di queste realtà imprenditoriali ha adottato, nell'ultimo triennio pre-Covid, misure responsabili in tema di formazione del personale, welfare aziendale, sostenibilità ambientale, rapporti con il sistema dell'istruzione, il mondo della cultura e il terzo settore (contro il 55 per cento delle imprese non in filiera). Una percentuale che sale al 92 per cento al Sud. Più nel dettaglio, il 50 per cento delle imprese italiane delle filiere ha investito nella formazione per il miglioramento delle competenze del personale (contro il 25 per cento delle altre imprese); il 43 per cento ha puntato su prodotti e/o processi a minor impatto ambientale (contro il 24 per cento); il 40 per cento ha perseguito attività volte a tutelare la salute e/o il benessere dei propri dipendenti (contro il 16%). Sono in particolare le imprese guidate dalle donne che lavorano all'interno delle filiere ad avere investito maggiormente nel welfare aziendale (il 46 per cento contro il 39 per cento delle altre imprese in filiera). Ed entro i prossimi tre anni, un terzo delle aziende delle filiere prevede di fare più investimenti nel green. È quanto emerge dall'ultima indagine sulle imprese manifatturiere tra i 5 e 499 addetti realizzata dal Centro Studi Tagliacarne per conto di Unioncamere, secondo cui le imprese delle filiere mostrano una maggiore attenzione al benessere e allo sviluppo del capitale umano oltre che alla tutela ambientale, e alla qualità delle relazioni sociali sul territorio dove operano. "Fino ad oggi sapevamo che le imprese che lavorano in filiera sono più performanti e più propense a sviluppare processi di innovazione, adesso abbiamo verificato anche che sono più attente ai temi del benessere aziendale e della sostenibilità grazie alla loro innata propensione a fare rete con altri soggetti" E' quanto sottolinea il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito, che aggiunge "proprio per questo possono essere un canale straordinario per portare a terra gli obiettivi della duplice transizione digitale ed ecologica contenuti nel Pnrr, perché hanno una naturale vocazione ad investire nell'ambiente e nella formazione per adeguare le competenze del proprio personale a questo passaggio. (Rin)