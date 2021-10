Trasporto aereo: Aeroporti di Parigi conferma previsioni traffico del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Aeroporti di Parigi (Adp) conferma le previsioni del 2021, che puntano ad un traffico aereo compreso tra il 40 e il 50 per cento dei livelli del 2019, prima della crisi del coronavirus. "Dopo un primo semestre 2021 ancora fortemente impattato dalla persistenza della pandemia di Covid-19, la ripresa del traffico si è accentuata sul terzo trimestre dell'anno, in conformità alle previsioni del gruppo, stabilizzandosi ad un livello leggermente superiore al 50 per cento comparato a quello del 2019", ha affermato in un comunciato Augustin de Romanet, amministratore delegato di Adp. (Frp)