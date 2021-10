Roma: Lamorgese, soddisfazione per sgombere villette dei Casamonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha espresso grande soddisfazione per l’operazione di sgombero di questa mattina, condotta dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla Prefettura di Roma, che ha portato alla liberazione di un ampio complesso immobiliare confiscato e riconducibile al sodalizio criminale dei Casamonica. "La liberazione di questi immobili riafferma la presenza dello Stato in luoghi con una forte influenza criminale ed è particolarmente significativo che gli stessi siano contestualmente assegnati all’Arma dei Carabinieri, consentendo così di rafforzare i presidi di legalità sul territorio", ha aggiunto la titolare del Viminale. (Rin)