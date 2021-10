Somalia: Farmajo e Roble siglano la tregua, trovato accordo su nomine e questioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi "Farmajo", e il primo ministro Mohamed Hussein Roble hanno raggiunto un accordo su alcuni dei punti che da mesi erano al centro delle tensioni tra i due. Come riporta il sito d'informazione "Garowe Online", al termine di due giorni di colloqui mediati dal presidente dello Stato del Sudovest, Abdiaziz Mohamed Laftagaren, i due uomini forti del Paese hanno tenuto un incontro bilaterale nel quale hanno trovato un accordo per quanto riguarda la gestione della sicurezza, questione che li ha contrapposti negli ultimi tre mesi in uno scontro di potere senza precedenti che ha finito per ritardare il già complicato processo elettorale. In una dichiarazione letta dal portavoce del governo Mohamed Ibrahim Moalimu, le due parti hanno concordato in particolare sulla necessità di confermare la nomina di Abdullahi Mohamed Nur - voluta da Roble ma in un primo momento respinta da Farmajo - come ministro della Sicurezza, mentre il generale Bashir Mohamed Jama aka Gobe, che sempre Roble aveva nominato direttore ad interim dell'Agenzia nazionale di intelligence (Nisa), diventerà ministro della Sicurezza interna. (segue) (Res)