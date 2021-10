Somalia: Farmajo e Roble siglano la tregua, trovato accordo su nomine e questioni di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farmajo ottiene da parte sua la conferma di Yasin Abdullahi Mohamud alias Farey, da lui nominato direttore ad interim della Nisa per contrastare la scelta di Roble. "Yasin Abdullahi Mohamud alias Farey rimarrà direttore facente funzione della Nisa fino a quando non verrà nominata ufficialmente un'altra persona", ha precisato il portavoce. Moalimu ha inoltre affermato che Farmajo e Roble hanno esaminato il ritardo nell'attuazione del processo elettorale e hanno convenuto sul fatto che questo debba essere accelerato. "Entrambe le parti hanno concordato di collaborare strettamente per migliorare la sicurezza delle elezioni contro gli atti terroristici", ha detto Moalimu, aggiungendo che il caso dell'uccisione dell'agente di intelligence Ikran Tahlil Farah sarà invece lasciato alla magistratura. Su quest'ultimo dossier, che diversi osservatori ritengono essere la vera causa dello scontro di potere tra Farmajo e Roble, di recente la deputata somala Amina Mohamed ha accusato la Nisa di aver distrutto delle prove necessarie ad accertare le responsabilità nell’omicidio dell’agente, uccisa in circostanze non ancora chiarite a giugno di quest’anno, rendendo di fatto impossibile avviare le indagini. (segue) (Res)