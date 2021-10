Somalia: Farmajo e Roble siglano la tregua, trovato accordo su nomine e questioni di sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito da “Garowe online”, Mohamed ha sostenuto che ai pubblici ministeri del tribunale militare incaricato del caso sarebbe stato impedito l’accesso ai locali della Nisa, dove avrebbero dovuto analizzare documenti ed interrogare alcune persone. Secondo “Garowe”, inoltre, la Nisa ha dichiarato di aver cancellato parte di una registrazione video, un documento che avrebbe potuto contribuire ad aprire una pista. Il mese scorso la notizia dell’uccisione dell’agente ha scatenato un duro scontro di potere tra il presidente uscente Farmajo e il primo ministro Roble, avviato quando quest’ultimo ha licenziato lo storico capo della Nisa, Fahad Yasin, considerato un alleato chiave di Farmajo e vicino alle autorità del Qatar, sul quale pesa il sospetto di essere implicato nella scomparsa dell’agente. Dopo essersi opposto alla rimozione di Yasin, definendola illegale, Farmajo aveva successivamente annunciato in prima persona le dimissioni del capo della Nisa, e la sua nomina – da parte della presidenza – a consigliere della sicurezza nazionale. Lo scontro si è ripetuto con il licenziamento da parte di Roble del ministro della Sicurezza, Hassan Hundubey (altro alleato di Farmajo) e con la nomina al suo posto del suo fedelissimo Abdullahi Mohamed Nur. Anche in questo caso Farmajo ha contestato la decisione, definendo la mossa illegale dal momento che “qualsiasi modifica ministeriale che violi il giusto processo della Costituzione provvisoria somala è nulla”. (segue) (Res)