Somalia: Farmajo e Roble siglano la tregua, trovato accordo su nomine e questioni di sicurezza (4)

- La tensione fra i sostenitori dell’una e dell’altra autorità è finita per esplodere in scontri tra militari dell’esercito somalo fedeli al presidente e quelli fedeli al premier: colpi di arma da fuoco sono stati scambiati nei pressi del quartier generale della Nisa, a Mogadiscio, facendo temere che la situazione potesse sfuggire di mano come avvenuto a maggio scorso in reazione alla revoca della proroga del mandato di Farmajo decisa dal parlamento. La guerra fredda tra Farmajo e Roble è proseguita ancora senza esclusione di colpi. Il primo ministro ha ordinato di recente che nessun prelievo di fondi possa essere effettuato dalla Banca centrale senza la sua approvazione, incluse le assegnazioni di Diritti speciali di prelievo (Fmi) del Fondo monetario internazionale (Fmi). La misura, disposta con una lettera inviata lo scorso 9 settembre al ministero delle Finanze e resa pubblica oggi da “Garowe online”, è l’ultima spallata del premier al presidente uscente Mohammed Abdullahi “Farmajo”. Messo alle strette dalle opposizioni dopo mesi di colloqui infruttuosi tra la presidenza e gli Stati membri federati sull’organizzazione delle elezioni e dalla decisione della Camera del popolo (la Camera bassa del parlamento federale) di revocare la proroga del suo mandato, a maggio Farmajo ha ufficialmente attribuito a Roble un ruolo guida nell’organizzazione delle elezioni, con poteri della sicurezza e gestione del processo elettorale che nei mesi a venire sono andate prendendo forma più completa, facendolo intravedere quasi come un leader parallelo. (Res)