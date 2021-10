Venezuela: Blinken, Maduro antepone i suoi interessi a quelli del popolo venezuelano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Nicolas Maduro mette i suoi interessi prima di quelli del popolo venezuelano. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano “El Tiempo” il segretario di stato Usa, Antony Blinken, in occasione della sua prima visita in Colombia, dove ieri a partecipato a una ministeriale sulla migrazione. Parlando della decisione del governo di Caracas di ritirarsi dal tavolo dei negoziati con l’opposizione dopo l’estradizione del faccendiere Alex Saab negli Stati Uniti Blinken ha dichiarato: “È molto spiacevole che il regime di Maduro si sia ritirato dal tavolo dei negoziati. Ma è una nuova prova che il regime mette i suoi interessi, e in questo caso quelli di un individuo, al di sopra degli interessi del popolo venezuelano”. Nel caso di Saab “abbiamo un sistema giudiziario totalmente indipendente che gestisce queste cose”, ha aggiunto il segretario di stato, che ha definito quello di Maduro “un regime che si preoccupa solo di se stesso e non è interessato a un ritorno alla democrazia attraverso le elezioni”. (segue) (Mec)