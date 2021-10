Venezuela: Blinken, Maduro antepone i suoi interessi a quelli del popolo venezuelano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano ha deciso di sospendere la propria presenza al dialogo con l'opposizione auspicato dal Regno di Norvegia a seguito dell'estradizione da Capo Verde agli Usa di Alex Saab, imprenditore di origini colombiane ritenuto prestanome del presidente Maduro in presunti affari illeciti internazionali. Maduro aveva denunciato l'estradizione di Saab, nominato membro della delegazione governativa al tavolo negoziale, come un "colpo mortale" inferto al dialogo. "Non vogliono il dialogo, non vogliono la pace per il Venezuela", ha detto il presidente in un intervento su "Venezolana de television". (segue) (Mec)