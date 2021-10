Venezuela: Blinken, Maduro antepone i suoi interessi a quelli del popolo venezuelano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano ritiene che Saab sia stato sottoposto per 491 giorni a una prigionia arbitraria e a “torture”, che i suoi diritti umani siano stati sistematicamente violati e che alla famiglia e agli avvocati sia stato impedito di conoscere le sue condizioni di salute. Caracas sostiene che Saab operava per conto del governo per l’acquisizione di cibo per i Comitati locali di approvvigionamento e produzione (Clap) oltre a farmaci, forniture mediche e altri beni umanitari. "Affronterò il giudizio nella più totale dignità. Intendo rendere chiaro che non devo in nessun modo collaborare con gli Stati Uniti, non avendo compiuto nessun reato", ha scritto Saab in una dichiarazione letta dalla moglie, l'italiana Camilla Fabri, nel corso di una manifestazione tenuta a Caracas. (Mec)