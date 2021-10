Benin: parlamento vota per la legalizzazione dell'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Benin ha votato per legalizzare l'aborto nel Paese, ampliando le circostanze ristrette in cui la pratica era già consentita. La nuova legge, approvata dopo un acceso dibattito in parlamento, deve ancora essere ratificata dalla Corte costituzionale prima di entrare in vigore. Il ministro della Sanità, Benjamin Hounkpatin, ha elogiato il nuovo provvedimento, affermando che allevierà il dolore di molte donne con gravidanze indesiderate che "si trovano obbligate a rischiare la vita utilizzando metodi di aborto non sicuri". In Benin, ha ricordato, quasi 200 donne muoiono ogni anno a causa delle complicazioni dell'aborto. In base al testo della legge, le donne potranno ora interrompere la gravidanza entro i primi tre mesi nei casi in cui potrebbe "causare disagio materiale, educativo, professionale o morale, incompatibile con l'interesse della donna o del nascituro". Finora la pratica dell'aborto era legalmente consentita solo in situazioni limitate come casi di stupro o incesto, o se la vita della madre fosse minacciata o ancora nei casi in cui la salute del nascituro fosse gravemente compromessa.(Res)